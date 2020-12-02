مجدي عبدالعاطي: شخصية الأهلي قادته للتأهل لنهائي الكأس

أكد مجدي عبد العاطي، المدير الفني السابق لأسوان، أن الاتحاد السكندري قدم مباراة قوية أمام الأهلي في الكأس.

وقال مجدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "شخصية النادي الأهلي قادته

للفوز على الاتحاد السكندري".

وأكمل: "مروان محسن مستواه الفني غير ثابت وتركيزه مع الانتقادات إثر عليه".

وأتم: "تعرضت للهجوم من جماهير الأهلي بسبب انتقادي لبادجي".

