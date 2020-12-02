شكرا لقرائتكم شوبير منتقدا قرار فيفا برحيل ثنائى اللجنة الخماسية: إزاى 3 يديروا الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد الإعلامى أحمد شوبير التسريبات التى أكدت رحيل الثنائى محمد فضل وأحمد عبد الله عن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :" هتجنن ازاى 3 بس يديروا اتحاد الكرة ، طبعا هي تسريبات بس فى الغالب هتبقى صح ، دايما الطريقة كدا يتم تسريب القرار وفى النهاية يبقى صح ".

وتابع شوبير ساخراً:" هو مثلا الفيفا شايف أن الخمسة وجودهم هيبقى وزن تقيل على ترابيزة مجلس ادارة إتحاد الكرة ، وليه تم استبعاد فضل وأحمد عبد الله عشان واحد أهلى وواحد زمالك يعنى ، طب مثلا بيأكلوا على حساب الفيفا ، معلوماتى أنهم بياكلوا من جيبهم حتى وزنهم خفيف وخاسين ، ممكن الفيفا بيتشائم من رقم خمسة عشان المثل الشعبى الشهير خمسة وخميسة".

وأكمل شوبير:"مش هينفع يكون فى انتخابات لأن القانون المصرى قال لازم الدعوة للانتخابات قبل 31 أكتوبر وده محصلش فطالما فيه مد للجنة الخماسية ليه مش مد لكامل أعضاؤها".

وتلقى اتحاد الكرة خطابا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يخطر فيه اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى بالاستمرار ومد عمل اللجنة حتى 31 يناير المقبل لحين عقد الانتخابات، على أن يتم تقليص عدد أعضاء إلى 3 فقط بدلا من 5 أعضاء ويكون دورهم الإشراف على الانتخابات.

محمد فضل اعتذر رسميا عن الاستمرار والتواجد فى اللجنة الثلاثية، كما ترددت أنباء عن اعتذار أحمد عبد الله عضو اللجنة أيضا.

وانتهى عمل اللجنة الخماسية أمس 30 نوفمبر وفقا لخطاب التكليف الأخير من فيفا، وتم عقد الجمعية العمومية الطارئة لتعديل لائحة النظام الأساسى.