شكرا لقرائتكم حسين الشحات يُربك حسابات الأهلى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعيش جهاز الكرة بالأهلي حالة من القلق انتظاراً لقرار الاتحاد الافريقي كاف المتعلق بالعقوبات التي سيتم فرضها على اللاعبين، بسبب أحداث مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب ستاد القاهرة في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا، والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد.

وشهدت نهاية المباراة أحداثاً مؤسفة بدخول أكثر من لاعب في مشادات قوية، أبرزهم كاسونجو مهاجم الزمالك والذي تلقى إدانة كبيرة في تقرير مراقب المباراة ومن المنتظر أن يتم إيقافه فترة لن تقل عن 6 مباريات وقد تصل لـ8 مباريات، في الوقت الذي شهدت نهاية المباراة طرد الثنائي مصطفي محمد وحسين الشحات بعد اشتباك بالأيدي بينهما، لتتلقى إدارة الأهلي تأكيدات بأن الثنائي سيتعرض للإيقاف لمدة لن تقل عن 4 مباريات الأمر الذي أربك حسبات الأهلي على المستوى الافريقي، خاصة وأن حسين الشحات يعد واحد من أهم عناصر الفريق الأساسية والتي يعول عليها الجهاز الفني كثيراً لتحقيق الانتصارات.

وينتظر مسئولو الأهلي الإعلان عن العقوبات بشكل رسمي لإرسال تظلم على العقوبة لتحفيفها ،خاصة بعد تأكد غياب اللاعب عن مباراة السوبر الافريقي المنتظر اقامتها يوم 10 ديسمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة بين الأهلي بطل دوري أبطال افريقيا وفريق نهضة بركان بطل الكونفدرالية الافريقية.