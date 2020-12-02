شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: باتشيكو نفذ كلمة شرف لجنش فى وقت غريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد الاعلامى أحمد شوبير أداء البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك الذى تسبب فى وداع الفريق الابيض للبطولة الثانية خلال خمسة أيام بالخروج من كأس مصر أمام الطلائع ومن قبلها وداع اللقب الافريقى أمام الاهلى ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :" باتشيكو مش عايش "الجيم" تحس أنه مش مركز ، عمل خطأ فادح مع شيكابالا بخروجه مرتين سواء أمام الاهلى أو الطلائع ، ففى مباراة الاهلى قولنا شيكابالا اتصاب طب لو اتصاب ازاى لعب امبارح ، ولو مش مصاب غيرته ليه فى مباراة الاهلى وهو كان الافضل وبردو أمبارح وشيكابالا سجل هدفين رائعين هذا الاسبوع".

ويضيف شوبير:" واضح أن محمود الونش وعبد الله جمعة فارقين جدا مع دفاع الزمالك ، وغياب فرجانى ساسى مؤثر وزيزو عنده هبوط فى المستوى ملحوظ ، واستغربت أن باتشيكو دفع بجنش حتى لو ملتزم معاه بكلمة شرف أنه يشارك فى الكأس مكنش وقته انت كفريق كنت محتاج الفوز امبارح وأبو جبل أجهز ورجله فى الملعب".

وأكمل شوبير:" العشرى ولاعبو الطلائع عملوا مباراة رائعة واستحقوا التأهل لنهائى كأس مصر ، ومعرفش ازاى الزمالك ساب أحمد سمير ورزاق سيسيه ، مين العين اللى اختارت فى الزمالك ، الثنائى هما الافضل بالأمس".

وأردف شوبير:" موسم للنسيان للزمالك ، والفريق كان هيخرج من كأس مصر أمام نادى مصر وصعد بصعوبة ، الزمالك محتاج صبر وكل شىء هيعود".

وضرب فريقا الأهلى وطلائع الجيش، موعدًا فى نهائى بطولة كأس مصر، لموسم 2019 / 2020 بعد أن تأهل الطلائع على حساب الزمالك وحقق الفوز بنتيجة 3 / 1، وتأهل المارد الأحمر على حساب الاتحاد السكندرى بعد تحقيق الفوز بنتيجة 2 / 1.

الأهلى والطلائع سيتواجهان فى الثامنة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولى، فى نهائى الكأس، الذى سبق وحصده الفريق الأحمر 36 مرة، فيما تأهل الطلائع للمرة الأولى فى تاريخه للنهائى، ويطمح فى تحقيق انجاز بالتتويج على حساب الأهلى.

كما تأكدت مواجهة الأهلى لفريق طلائع الجيش فى مباراتين الأولى بنهائى كأس مصر يوم السبت المقبل، والمباراة الثانية فى السوبر المصرى المقرر إقامته بين الدورين للدورى الممتاز والتى لم يتم تحديد موعدها النهائى بعد.

وتأهل فريق طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه لنهائى كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للطلائع وأدرك شيكابالا التعادل للفريق الأبيض ثم عاد سمير فى الشوط الإضافى الأول فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء ثم عزز عمرو مرعى التقدم للطلائع بتسجيل الهدف الثالث لفريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.