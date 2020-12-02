شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.. وجونز يدخل التاريخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل نادي ليفربول الإنجليزي، الأربعاء، إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "شامبينز ليغ" بعد فوزه على نادي أياكس أمستردام الهولندي 1-صفر، على ملعب الأول "أنفيلد رود" ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من البطولة القارية.

وسجل الويلزي الشاب كيرتس جونز (19 عاماً و306 أيام) هدف "الردز" الوحيد، ليصبح ثالث أصغر هداف للفريق الإنجليزي في دوري الأبطال بعد الكسندر أرنولد ( 19 عاماً و10 أيام) وديفيد نجوج (19 عاماً و252 يوماً).

وصعد ليفربول في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، بينما بقي اياكس ثالثاً برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن أتلانتا الإيطالي الثاني الذي تعادل بشكل مفاجئ على أرضه مع ميتييلاند الدنماركي 1-1.

من جانبه، تعادل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني 1-1، ليرفع "الروخيبلانكوس" رصيده في المجموعة الأولى إلى 6 نقاط ويبقي في المركز الثاني، بينما ظل الفريق "البفاري" أولاً برصيد 12 نقطة، واحتل سالزبورغ النمسوي المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفوزه على لوكوموتيف موسكو 3-1.

وفي بقية المباريات خسر مونشنغلادباخ الألماني أمام إنتر ميلان الإيطالي 2-3، وتعادل مانشستر سيتي الإنجليزي مع بورتو البرتغالي صفر-صفر.