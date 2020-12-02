شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف ألفارو موراتا مباراتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم إيقاف مهاجم يوفنتوس الدولي الإسباني ألفارو موراتا مباراتين بعد تلقيه البطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه ضد بينيفينتو (1-1) في الدوري.

وسجل موراتا هدف يوفنتوس الوحيد لكن الحكم رفع البطاقة الحمراء في وجهه بعد نهاية المباراة بسبب "التفوه بعبارة تفتقد إلى الاحترام تجاه الحكم".

وبلغ مجموع ما سجله موراتا في صفوف يوفنتوس هذا الموسم 8 أهداف في مختلف المسابقات في حين سجل زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 9 أهداف.

وسيغيب موراتا بالتالي عن مباراة الديربي ضد تورينو السبت وجنوى في 13 ديسمبر المقبل في المرحلتين العاشرة والحادية عشرة على التوالي ضمن الدوري المحلي.

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