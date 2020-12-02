شكرا لقرائتكم خبر عن إيموبيلي يبحث عن ثأر شخصي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترتدي مواجهة اليوم الأربعاء بين لاتسيو الإيطالي ومضيفه بوروسيا دورتمورند الألماني في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا، طابعاً خاصاً لمهاجم الأول تشيرو إيموبيلي؛ إذ يعود للمرة الأولى إلى ملعب «سيغنال إيدونا بارك» حيث عاش فترة صعبة خلال تجربته الأولى خارج بلاده.

فبعد موسم رائع سجل خلاله بقميص تورينو 22 هدفاً في 33 مباراة في الدوري الإيطالي، قرر دورتموند التعاقد مع إيموبيلي في صيف 2014،

لكن هذه التجربة كانت من أسوأ مراحل مسيرة إيموبيلي الذي وجد نفسه بعد موسم وحيد فقط خارج النادي، وذلك بإعارته إلى إشبيلية نتيجة فشله في تكرار المستوى الذي ظهر به مع تورينو حيث اكتفى بثلاثة أهداف فقط في 24 مباراة خاضها في الدوري الألماني.

وبعد أن نجح في قيادة لاتسيو للفوز على دورتموند 3-1 ذهاباً بتسجيله الهدف الأول، يأمل إيموبيلي أن يكرر الأمر اليوم في زيارته الأولى لملعب فريقه السابق والثأر ممن لم يثق به سابقاً.