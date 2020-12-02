«هدف الاهلي الثاني خطأ»..أحمد الشناوي يكشف الحالات التحكيمية المثيرة للجدل بمباراة الأهلي و الإتحاد

كشف أحمد الشناوي الخبير التحكيمي عن وجود خطأ مؤثر في قرارات الحكم محمد معروف على نتيجة المباراة التي أدارها بين الأهلي والاتحاد السكندري اليوم في بطولة كأس مصر.

وقال "الشناوي" المحلل التحكيمي عبر قناة "أون تايم سبورت": كان هناك خطأ على علي معلول لم يحتسبه الحكم ونتج عن الكرة ركلة ركنية جاء من خلالها هدف الأهلي الثاني، وطالما اللعبة استُئنفت بركنية فلا يحق للفار أن يتدخل.

وأضاف ان هناك حالة أخرى الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح الاتحاد السكندري، لكن حكم الفيديو أقر أن الخطأ كان من خارج منطقة الجزاء.

وأوضح ان الحكم لم يذهب للتأكد من صحة اللعبة طالما تتعلق بمكان وقوع الخطأ في الملعب.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري (2-1) في نصف النهائي على استاد السويس.