وكيل أشرف بن شرقي يرد علي "ميدو" وينفي طلب اللاعب الرحيل عن الزمالك

كشف كريم البلق، وكيل أعمال أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة طلبه الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

وقال "البلق": "أشرف بن شرقي مستمر مع الزمالك وعقده مستمر مع النادي لمدة موسمين".

وأوضح ان "بن شرقي" يعتبر نفسه ابنًا من أبناء نادي الزمالك بعد كل هذا التقدير الذي يلقاه من الجماهير.

وأكد وكيل اللاعب: كل التصريحات التي خرجت في وسائل الإعلام عن تواجدي في النادي منذ يومين فهذا لم يحدث مطلقا، ولم أجلس مع المجلس السابق أو حتى اللجنة الحالية المكلفة بإدارة النادي لطلب رحيل أشرف بن شرقي.

وأضاف ان اللاعب يستبعد هذه الفكرة تمامًا، وما يقوله ميدو غير صحيح، وهو غير موفق دائمًا في تصريحاته وأخباره عن الزمالك في برنامجه، وكان يجب أن يراعي شعور جماهير نادي الزمالك في هذه الفترة.

وأختتم وكيل "بن شرقي" حديثه قائلا: لا أعلم لماذا يهاجم ميدو بن شرقي؟، وسبق له تحميله مسئولية هدف الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يأتي هذا، بعد تصريحات أحمد حسام "ميدو" منذ قليل، أن لديه معلومة أن أشرف بن شرقي طالب الرحيل عن الزمالك.