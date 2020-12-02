دوري أبطال أوروبا: بورتو إلى ثمن النهائي

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بورتو: انتزع بورتو البرتغالي بطاقة التاهل الى ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بتعادله مع ضيفه مانشستر سيتي الانكليزي صفر-صفر الثلاثاء في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة من الدور الاول.

وكان سيتي ضامنا تأهله منذ الجولة الماضية، في حين كان بورتو بحاجة الى التعادل ليرافقه وهو ما حققه بعدما رفع رصيده الى 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف الفريق الانكليزي الذي ضمن الصدارة.

وضغط الفريق الانكليزي على منافسه بطل البرتغال الموسم الماضي لكنه لم ينجح في هز الشباك على الرغم من تحركات البرتغالي برناردو سيلفا والاسباني فيران توريس الذي لعب كرأس حربة في غياب الارجنتيني سيرخيو اغويرو الذي يتعافى من اصابة في الركبة، والبرازيلي غابريال جيزوس.

وكانت اخطر فرصة لسيتي عندما سدد رحيم ستيرلينغ كرة كانت في طريقها الى الشباك قبل ان يشتتها مدافع بورتو زايدوو سانوسي في اللحظة الاخيرة (37).

ورد بورتو بواسطة سيرجيو اوليفيرا بكرة مرت فوق العارضة (39).

وانقذ حارس بورتو الارجنتيني اغوستين ماركيزان مرماه من هدف اكيد من انفراد لستيرلينغ (59)، قبل ان يتدخل للتصدي لضربة مقصية لتوريس (69).

وفي المجموعة ذاتها، تغلب مرسيليا الفرنسي على اولمبياكوس اليوناني 2-1 محققا اول انتصار له بعد 13 خسارة تواليا (رقم قياسي سلبي).

وسجل ديميتري باييت هدفي مرسيليا من ركلتي جزاء في الدقيقتين 55 و75 بعد ان تقدم اولمبياكوس بواسطة محمد ماضي كامارا (33).