شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يُربك حسابات الأهلي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش جهاز الكرة بالأهلي حالة من القلق انتظارًا لقرار الاتحاد الأفريقي "كاف" المتعلق بالعقوبات التي سيتم فرضها على اللاعبين، بسبب أحداث مباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب استاد القاهرة في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا، والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد.

وشهدت نهاية المباراة أحداثًا مؤسفة بدخول أكثر من لاعب في مشادات قوية، أبرزهم كاسونجو مهاجم الزمالك والذي تلقى إدانة كبيرة في تقرير مراقب المباراة ومن المنتظر أن يتم إيقافه فترة لن تقل عن 6 مباريات وقد تصل لـ8 مباريات، في الوقت الذي شهدت نهاية المباراة طرد الثنائي مصطفي محمد وحسين الشحات بعد اشتباك بالأيدي بينهما، لتتلقى إدارة الأهلي تأكيدات بأن الثنائي سيتعرض للإيقاف لمدة لن تقل عن 4 مباريات الأمر الذي أربك حسبات الأهلي على المستوى الافريقي، خاصة وأن حسين الشحات يعد واحد من أهم عناصر الفريق الأساسية والتي يعول عليها الجهاز الفني كثيراً لتحقيق الانتصارات.

وينتظر مسئولو الأهلي الإعلان عن العقوبات بشكل رسمي لإرسال تظلم على العقوبة لتحفيفها ،خاصة بعد تأكد غياب اللاعب عن مباراة السوبر الافريقي المنتظر اقامتها يوم 10 ديسمبر الجاري على ملعب استاد القاهرة بين الأهلي بطل دوري أبطال افريقيا وفريق نهضة بركان بطل الكونفدرالية الافريقية.