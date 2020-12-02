شكرا لقرائتكم مسحات كورونا جديدة للاعبى الأهلى المصابين لمعرفة حالتهم الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجري لاعبو الأهلي المصابين بكورونا مسحات جديدة لمعرفة أخر تطور لحالتهم الطبية، بعد استبعادهم من مواجهة الاتحاد السكندري أمس في بطولة كأس مصر، ويعاني الأهلي من إصابة كلاً من اليو ديانج وأحمد ريان ومحمد شريف وأحمد رمضان بيكهام بفيروس كورونا، إلا أن هناك محاولات لتجهيزهم في أقرب وقت خاصة وأن الفريق مقبل على العديد من المواجهات الهامة سواء على المستوى المحلي أو القاري.

وعلى صعيد متصل ، أكد مسئولو الأهلي تمسكهم بإقامة السوبر الافريقي في مصر في الموعد المُحدد من قبل الاتحاد الأفريقي الكاف يوم 10 ديسمبر المقبل، مشددين أنه لن يتم قبول نقل المباراة إلى أي بلد بعد إبلاغنا بإقامته في مصر وأخذ كافة الاستعدادات في هذا الشأن.

وشدد مسئولو الأهلي أنه تم مخاطبة الجهات المعنية لبدء الاستعداد للمباراة خاصة على المستوى التنظيمي في الوقت الذي لازال هناك خلاف حول ملعب اللقاء حال عدم موافقة ستاد القاهرة على استقباله حيث لازال هناك مفاضلة بين ملعب السلام وبرج العرب.

وكان كتابي الحسين، المتحدث الإعلامي لنادي نهضة بركان المغربي قد كشف موقف النادي المغربي من مواجهة الأهلي بالسوبر الأفريقي في مصر، وقال المتحدث الإعلامي لنادي نهضة بركان المغربي : "نرفض نهائيا خوض اللقاء في القاهرة.. طلبنا من الكاف مواجهة الأهلي علي أي ملعب محايد خارج القاهرة والمغرب".