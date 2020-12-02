جوَّاس يشارك في الدورة الآسيوية لتطوير مدربي كرة الطاولة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - يشارك “الكابتن/ عادل جوَّاس” أمين عام فرع الاتحاد العام لكرة الطاولة بمحافظة إب، في الدورة التدريبية الآسيوية لتطوير مدرِّبي اللعبة التي ينظِّمها اتحاد غرب آسيا، خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري، عبر تقنية الاتصال المرئي (zoom)، وذلك نتيجة استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا “كوفيد-19”.ويشارك في الدورة أربعة وأربعون متدرِّباً، من كلٍّ من (اليمن والأردن وسوريا والعراق وفلسطين ولبنان وعمان والكويت وقطر والبحرين)، ويحاضر فيها خبراءُ متخصِّصون من هنغاريا والسويد والأردن وتونس.

ويشارك من بلادنا ستة متدرِّبين، أحدهم “عادل جوَّاس” من محافظة إب، وبجانبه “هاني الحمَّادي” من أمانة العاصمة، و”أيمن عبدالواحد” من محافظة عدن، و”خالد صالح باغوث” من محافظة حضرموت، و”رامي حسين بارجاء” من محافظة حضرموت، و”فهد جبران” من أمانة العاصمة.

وتأتي هذه المشاركة اليمنية ترجمةً للحرص الكبير الذي تبديه قيادة الاتحاد العام لكرة الطاولة في بلادنا على تأهيل أكبر عددٍ ممكنٍ من المدربين والحكام والفنيين، ويقوم رئيسُه الدكتور عصام علي السنيني بجهود كبيرة، ويتابع باستمرار كل جديد، في صورة تثبت إحساسه الكبير بالمسؤولية وحبَّه الشديد للعبة وروحه الوطنية العالية.