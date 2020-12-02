جوَّاس يشارك في الدورة الآسيوية لتطوير مدربي كرة الطاولة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - يشارك “الكابتن/ عادل جوَّاس” أمين عام فرع الاتحاد العام لكرة الطاولة بمحافظة إب، في الدورة التدريبية الآسيوية لتطوير مدرِّبي اللعبة التي ينظِّمها اتحاد غرب آسيا، خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري، عبر تقنية الاتصال المرئي (zoom)، وذلك نتيجة استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا “كوفيد-19”.ويشارك في الدورة أربعة وأربعون متدرِّباً، من كلٍّ من (اليمن والأردن وسوريا والعراق وفلسطين ولبنان وعمان والكويت وقطر والبحرين)، ويحاضر فيها خبراءُ متخصِّصون من هنغاريا والسويد والأردن وتونس.
ويشارك من بلادنا ستة متدرِّبين، أحدهم “عادل جوَّاس” من محافظة إب، وبجانبه “هاني الحمَّادي” من أمانة العاصمة، و”أيمن عبدالواحد” من محافظة عدن، و”خالد صالح باغوث” من محافظة حضرموت، و”رامي حسين بارجاء” من محافظة حضرموت، و”فهد جبران” من أمانة العاصمة.
وتأتي هذه المشاركة اليمنية ترجمةً للحرص الكبير الذي تبديه قيادة الاتحاد العام لكرة الطاولة في بلادنا على تأهيل أكبر عددٍ ممكنٍ من المدربين والحكام والفنيين، ويقوم رئيسُه الدكتور عصام علي السنيني بجهود كبيرة، ويتابع باستمرار كل جديد، في صورة تثبت إحساسه الكبير بالمسؤولية وحبَّه الشديد للعبة وروحه الوطنية العالية.
كانت هذه تفاصيل خبر جوَّاس يشارك في الدورة الآسيوية لتطوير مدربي كرة الطاولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.