المقاولون يخضع لمسحة كورونا استعدادًا لمواجهة سولار فى إياب الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا، استعداداً لمباراة إياب الدور التمهيدى لكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تجمع ذئاب الجبل يوم الجمعة المقبل مع أرتا سولار بطل جيبوتى فى إياب دور الـ 64، وكان المقاولون قد فاز فى مباراة الذهاب بهدف نظيف ليضع قدماً فى دور لـ 32.

فيما تصل بعثة فريق أرتا سولار، اليوم أيضاً إلى مطار القاهرة قبل التوجه إلى فندق الإقامة استعداداً للخضوع للمسحة الطبية أيضاً قبل المباراة بـ 48 ساعة.

من جانبه، كشف علاء عبد الغنى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب ونجم الزمالك السابق، عن كواليس متابعة الجهاز الفنى للفريق لمباراة نهائى القرن التى جمعت قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف ليتوج باللقب التاسع من البطولة فى تاريخه.

وقال عبد الغنى : تابعت مباراة القمة فى معسكر الفريق مع عماد النحاس ولا وجود للتعصب بيننا إطلاقاً، وحتى بعد المباراة النحاس قال لى أن الزمالك كان أحق بالفوز.

واصل: "الدولة لن تضر الزمالك، والمجموعة الحالية المسئولة عن إدارة الكرة تعشق النادى ولن تفرط فى المسئولية سواء أيمن يونس أو أشرف قاسم أو عبد الحليم على، عليهم الحفاظ على المكتسبات والجيل الحالى".

استكمل: "كان هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية فى جيبوتى وبالفعل حقننا هذا الأمر وسونج سجل الهدف فى شباك فريقه أرتا سولار، ولكن الفرق الأفريقية لم تعد ضعيفة مثل قبل ذلك".

واختتم: "المقاولون لا يعطى اللاعبين أعلى أجر فى الدورى قد يكون المقابل بسيط عن أندية كثيرة ولكن الحالة التى بين اللاعبين وثقتهم فى الجهاز الفنى والنادى خلقت حالة إيجابية ساعدتنا على تطور مستوانا ونراهن على تلك الروح فى استكمال مشوار الكونفدرالية".

ونجح فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، فى تحقيق فوز عام على منافسه أرتا سولار بطل جيبوتى، بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب حسن جوليد بالعاصمة الجيبوتية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث سجل هدف المقاولون أليكس سونج لاعب الفريق الجيبوتى بالخطأ فى مرماه.