شكرا لقرائتكم خبر عن هاني حتحوت: الزمالك يدرس إقالة باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، تدرس إقالة البرتغالي جيمي باتشيكو، بعد الخسارة من طلائع الجيش.
وأضاف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن هناك نية لدى لجنة الكرة بالزمالك، بإقالة باتشيكو لسبب تواضع قدارته وسوء نتائج الفريق تحت قيادته.
وأوضح هاني حتحوت، إن لجنة الكرة بالزمالك، ترى أن باتشيكو انتهت مهمته مع الزمالك، خاصة وأن مهمته الأساسية كانت قيادة الفريق في مباريات دوري الأبطال.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
115,541
-
تعافي
102,596
-
وفيات
6,636
كانت هذه تفاصيل خبر هاني حتحوت: الزمالك يدرس إقالة باتشيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.