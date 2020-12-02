شكرا لقرائتكم 8 مباريات فى الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدورى الدرجة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام اليوم 8 مباريات فى الجولة الثانية للمجموعة الأولى غاية فى القوة بعد المفاجآت العديدة التى شهدتها الجولة الأولى بخسارة بنى سويف من الشرقية للدخان الصاعد حديثا للقسم الثانى بهدفين مقابل هدف وتعادل الألومنيوم على ملعبه أمام الفيوم بهدف لمثله.

فعلى ملعبه يستضيف بنى سويف المتعثر بقيادة أيمن المزين نظيره مركز شباب سمسطا متصدر المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوز الكبير بثلاثية فى الجولة الماضية على طهطا ، ويسعى أبناء بنى سويف لتحقيق أول ثلاث نقاط لتصحيح المسار سريعا ، بينما يحل المنيا بقيادة شديد قناوى ضيفا ثقيلا على أسمنت السويس ويحاول أبناء قناوى لمواصلة الإنتصارات لإحتلال الصدارة مبكرا واللعب على تذكرة العودة للممتاز .

فى الوقت نفسه يخرج الألومنيوم بقيادة حسين عبد اللطيف لمواجهة الإعلاميين فى مواجهة صعبة للطرفين خاصة وأن ياسر الكنانى المدير الفنى لأصحاب الأرض كان المدير الفنى لأبناء نجع حمادى فى الموسم الماضى ، أما عن باقى المباريات فيلتقى ديروط مع تليفونات بنى سويف ، والفيوم مع الشرقية للدخان ، وكيما أسوان مع سوهاج ، وطهطا مع شبان قنا ، وقنا مع بترول أسيوط