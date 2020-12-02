شكرا لقرائتكم حازم امام يعلق على رحيل جايمي باتشيكو من الزمالك: ضد القرارات الانفعالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقاً أنه ضد القرارات الانفعالية خاصة تلك التي تتعلق بمستقبل المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك البرتغالي جايمي باتشيكو.

وقال حازم امام خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب اون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير إن جايمي باتشيكو لديه العذر لوجود 4 حالات كورونا في الزمالك بالإضافة الى العديد من الإصابات التي تعرض لها الفريق مؤخراً وعدم وجود بدائل حقيقية في الفريق خلال المباراة التي جمعت الفريق بنظيره طلائع الجيش.

وشدد حازم إمام على أنه لا يمكن أن يتم الحكم على باتشيكو بهذه الصورة وأنا على تواصل دائم مع عبد الحليم على وأيمن يونس وأشرف قاسم لأن نادي الزمالك هو صاحب الفضل والخير الأول في حياتنا ولا يمكن أن نكون بعيداً عنه في هذه الفترة تحديداً.

وواصل حازم إمام حديثه قائلاً" كل الظروف كانت ضد نادي الزمالك خلال مباراة طلائع الجيش خاصة وان اللاعبين لديهم حزن ومتأثرين نفسياً بضياع بطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

وأوضح نجم الزمالك الأسبق أن الفترة الصعبة التي مر بها في اتحاد الكرة جعلته يفكر جدياً في الابتعاد عن العمل العام وتقييم المرحلة المقبلة وهو الأمر الذي جعلني بعيدا عن حسابات أي شيء خلال الفترة الحالية.