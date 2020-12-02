شكرا لقرائتكم محمد صلاح: الزمالك افتقد العزيمة والاصرار لتعويض خسارة دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد محمد صلاح , لاعب الزمالك السابق، أنه كان يجب علي فريق الزمالك إثبات إنه لم يكُن مُوَّفَق في نهائي افريقيا بالفوز بأداء جيد علي طلائع الجيش، لكن اليوم اللاعبين والجهاز الفني "ملهمش أي حِجّة".

وأضاف فى تصريحات تلفزيوينة قائلا : "نشوة الفوز بدوري أبطال افريقيا ساعدت الأهلي في مواجهة الاتحاد".

وتابع حديثه لاعبو الزمالك افتقدوا العزيمة والاصرار لتعويض خسارة لقب دورى ابطال إفريقيا منذ 4 أيام

وواصل فى تصريحاته الزمالك أضاف الكثير لـ أشرف بن شرقي، رغم إنه لاعب كبير مؤكدا أن الزمالك فريق "قوي جدًا"، وكان من المُمكن أن يكون وضعه أفضل كثيرًا الآن لولا أزمات مجلس الإدارة