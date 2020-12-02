ميدو: بن شرقي طلب الرحيل عن الزمالك رسميًا..وهناك لاعبون "لازم يتعلموا الأدب"!

قال أحمد حسام ميدو، أن لاعبي الزمالك خاضوا مواجهة طلائع الجيش بهذا الشكل والأداء بسبب رحيل أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادي ومرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الأبيض، مشيرا إلى أن أشرف بن شرقي نجم الأبيض طالب بالرحيل عن النادي.

وأضاف "ميدو" خلال تقديمه برنامج "أوضة اللبس"المذاع عبر فضائية "النهار" أن اللاعبين خاضوا المباراة بهذا الشكل لأن مرتضى منصور وأمير مرتضى رحلا، مؤكدا أنهما كانا يعطيا "مسكنات" (يقصد حافز) للاعبين.

وتابع: كنت على تواصل ببعض اللاعبين والمسؤولين وكنت قلق من هذه المسألة، وللأسف الشديد هناك لاعبين يجب أن يتعلموا الأدب لأن عندما يأتي لاعبا وبصحبته وكيله قبل 48 ساعة من مباراة هامة، ويقول أنا أريد الرحيل.. هذا غير مقبول، أنت لا تتعاقد مع أشخاص أنت تتعاقد مع نادي ومن فهمك غير ذلك فهو غير صحيح.

وأختتم "ميدو" حديثه قائلا: هناك كلام أن بن شرقي جاء بوكيله وقال أنا أريد الرحيل، بالرغم من أنه يبتقى له سنتين في عقده وهذا أمر غير مقبول أنت تتعاقد مع نادي وليس أشخاص، ومثلما أشادنا بك في مواقف مع النادي الآن يجب أن نقف ضدك.