شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: روح الأهلى سلاحنا فى نهائى كأس مصر ونحترم الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن الفريق قدم مباراة قوية أمام الاتحاد السكندرى، خاصة أنه فريق كبير، لافتًا إلى أن اللاعبين أظهروا رغبة كبيرة وإصرارًا على الفوز، على الرغم من التأخر بهدف فى الشوط الأول.

وأوضح عبد الحفيظ، فى تصريحات للموقع الرسمى للقلعة الحمراء، أن اللاعبين نجحوا فى تعديل الأمور فى الشوط الثانى، واستفادوا من تعليمات الجهاز الفنى، خاصة فيما يتعلق بالحلول الفنية، مثل التصويبات والتمريرات والضربات الثابتة، واستغلال هذه الأوراق ساعد فى تحقيق الفوز.

وأشار عبد الحفيظ، إلى أن الرهان على شخصية الأهلى لا يمكن أن يخسر، وهذه الروح هى سلاح الفريق فى مباراة النهائى أمام طلائع الجيش، فى نهائى البطولة، التى تمثل أهمية كبيرة للفريق.





وأضاف عبد الحفيظ، أن فريق طلائع الجيش خصم قوى ونجح فى الوصول إلى النهائى على حساب أندية قوية، بالإضافة إلى امتلاكه جهازًا فنيًّا مميزًا بقيادة طارق العشرى، وهو ما يجعل الأهلى يستعد بقوة للمباراة.

وشدد عبد الحفيظ، على أن الأهلى يملك دوافع وطموحات كبيرة فى بطولة الكأس، خاصة أنها بطولة غالية، وغائبة عن خزائن النادى منذ أكثر من موسم، مشيرًا إلى أن الفريق يعمل على الفوز بكل البطولات التى يشارك بها من أجل إسعاد الجماهير.

وصعد فريق الأهلى لنهائى كأس مصر بالفوز القاتل الذى حققه على الاتحاد بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، خلال المباراة التى جمعتهما باستاد السويس فى نصف نهائى كأس مصر.

سجل رزاق سيسيه للاتحاد ثم تعادل قفشة للأهلى قبل أن يضيف حمدى فتحى الهدف الثانى القاتل للأهلى فى الدقيقة 89 من زمن المباراة.