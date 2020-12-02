شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفني للبطولة الأفريقية لمنتخبات ناشئي السلة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اليوم الاجتماع الفني لمنافسات البطولة الأفريقية لمنتخبات ناشئين وناشئات كرة السلة، تحت 18 سنة، والتي تقام بصالات استاد القاهرة وتستمر حتى 9 ديسمبر الجارى، بمشاركة 5 منتخبات وهى الكونغو، ومالى، والسنغال، وعينيا، بالإضافة إلى مصر المستضيفة.

ومن المقرر أن يصل منتخب الكونغو غدًا، حيث وصل أمس الثلاثاء منتخبات مالى وغينيا والسنغال، والحكام والمراقبين للمباريات، على أن يقام افتتاح البطولة الأفريقية غدًا الخميس.

ومن جانبه أكد خالد القوصى مدير بطولة أفريقيا للناشئين أنه تم الاستعداد لاستضافة البطولة، على أكمل وجه، من حيث الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعى، وكذلك الالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية، بما يضمن سلامة اللاعبين والوفود المشاركة في المنافسات، بالتنسيق مع اللجنة الطبية .

وتعود المنافسات المحلية من جديد مرة أخرى بعد توقف لفترة طويلة بسبب الارتباطات الدولية للمنتخب الأول ومنتخبات الناشئين، واعلنت لجنة المسابقات عن الأدوار المقبلة من بينها المواجهة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في دور الـ 8 ببطولة دوري المرتبط رجال والتي ستقام يومي الخميس والسبت 17 و19 ديسمبر القادم على ملاعب محايدة.