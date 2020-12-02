محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الثلاثاء: شوبير: إصابة أحمد فتحي بكورونا أول تعليق من مرتضى منصور على المخالفات المالية في الزمالك "يشعرون بالإحباط".. مرتضى يعلق لمصراوي على خروج الزمالك من الكأس ميدو ردا على وكيل بنشرقي: أتمنى أن أكون مخطئا وكيله يكشف لمصراوي.. هل طلب بنشرقي الرحيل عن الزمالك؟ خاص.. مرتضى يخرج عن صمته: تركت 3 صفقات للزمالك.. وسببان لإعارة سيسيه بورتو يلحق بمانشستر سيتي ويتأهل لـ16 لدوري أبطال أوروبا دوري الأبطال.. بايرن ميونيخ يؤجل حسم أتلتيكو للتأهل لدور الـ16 عبدالحفيظ: طلائع الجيش أقصى وصيف وثالث الدوري خاص.. اشتباه في إصابة لاعب الزمالك بقطع في الرباط الصليبي قناة الزمالك: إيقاف 3 مسؤولين في النادي بقرار رسمي بالصور.. تأهل قاتل للأهلي لنهائي كأس مصر نهائي كأس مصر.. طارق العشري يتسلح بنسبة نجاح 100% أمام الأهلي قمصان: هدف الاتحاد منحنا "إفاقة".. وخسارة الزمالك أثرت علينا بالصور.. أفشة يواصل تسديداته بهدف رائع في الاتحاد شاختار يشعل المجموعة بفوز مثير على ريال مدريد بالأبطال بالدفع الإفريقي.. الأهلي يعرف طريق نهائي الكأس لأول مرة منذ 2017 إنتر ميلان يشعل مجموعة ريال مدريد بدوري الأبطال صنداونز لـ"الخليج 365": على الأهلي دفع 5 ملايين يورو إذا أراد سيرينو أشرف قاسم يعلق على إقصاء الزمالك من الكأس مدرب حراس الزمالك يكشف سبب استبعاد عواد أمام طلائع الجيش بمشاركة صلاح.. ليفربول يحسم تأهله لثمن نهائي دوري الأبطال بالفوز على أياكس أحمد سمير: استغلينا الظروف التي يمر بها الزمالك .. وأتمنى مواجهة الاتحاد بالنهائي بعد أكثر من 3 سنوات.. الطلائع يذيق الزمالك هزيمة نادرة بالصور.. شاهد احتفالات طلائع الجيش بالتأهل التاريخي لنهائي الكأس بممر شرفي وورود.. الاتحاد السكندري يكرم الأهلي بالتتويج الإفريقي اللائحة ترد.. وصيف الكأس له أولوية على الدوري في السوبر المصري تشكيل الاتحاد.. حسام حسن يدفع بثنائي هجومي أمام الأهلي الأهلي يتخطى الاتحاد ويضرب موعداً في نهائي الكأس أمام طلائع الجيش 20 لاعبًا في قائمة منتخب اليد لمعسكر ديسمبر استعدادًا لبطولة العالم رسميا.. موهبة أسوان أحدث صفقات بيراميدز

كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. أول تعليق من مرتضى منصور على المخالفات.. وخروج الزمالك من الكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.