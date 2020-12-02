محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أعلنت الصفحة الرسمية للإعلامي أحمد شوبير، إصابة لاعب بيراميدز أحمد فتحي بفيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.
ودوّنت الصفحة الرسمية لأحمد شوبير، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء:"تأكد إصابة أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز بفيروس كورونا .. كل التمنيات له بالشفاء العاجل بإذن الله".
وكانت زوجة اللاعب أحمد وفتحي وبناته قد تعرضن للإصابة بفيروس كورونا المُستجد كوفيد_19 في يونيو الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر شوبير: إصابة أحمد فتحي بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.