مجدي عبد العاطي: الأهلي قادر على الوصول لنهائي مونديال الأندية

أكد مجدي عبد العاطي، المدير الفني السابق لأسوان، أن مشاركة الأهلي في مونديال الأندية إضافة كبيرة. وقال مجدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية إضافة كبيرة للدوري المصري من الناحية التسويقية". من الناحية التسويقية". وأكمل: "وصول الأهلي إلى نهائي كأس العالم للأندية ليس صعب، لكن الأزمة ستكمن أنه سيواجه بايرن ميونخ القوي للغاية". أكد مجدي عبد العاطي، المدير الفني السابق لأسوان، أن الاتحاد السكندري قدم مباراة قوية أمام الأهلي في الكأس. وقال مجدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "شخصية النادي الأهلي قادته للفوز على الاتحاد السكندري". وأكمل: "مروان محسن مستواه الفني غير ثابت وتركيزه مع الانتقادات اثر عليه". وأتم: "تعرضت للهجوم من جماهير الأهلي بسبب انتقادي لبادجي".

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