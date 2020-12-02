إنتر ميلان يهزم مونشنغلادباخ ويستعيد آمال التأهل لثمن النهائي

حقق إنتر ميلان فوزاً ثميناً على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 3-2 الثلاثاء في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.



وسجّل ماتيو دارميان (17) والبلجيكي روميلو لوكاكو (64) و(73) أهداف الفريق الإيطالي في حين وقّع الفرنسي ألاسان بليا (45+1) و(76) هدفي نظيره الألماني.



ورفع إنتر رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع الأخير لكنه استعاد آمال التأهل إلى دور الـ16 إذ لم تعد تفصله عن المتصدّر مونشنغلادباخ سوى ثلاث نقاط ونقطتين عن شاختار دانيتسك الأوكراني ثاني المجموعة بفارق المواجهات المباشرة عن ريال مدريد الإسباني الثالث.



يذكر أن المباراة الأخرى ضمن ذات المجموعة قد آلت نتيجتها لشاختار دانيتسك الذي غنم انتصاراً غالياً على ريال مدريد الإسباني (2-0).



ويستضيف إنتر في الجولة السادسة والأخيرة شاختار في حين يتنقل مونشنغلادباخ لملاقاة ريال مدريد.