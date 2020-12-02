شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد العاطي يوجه رسالة هامة إلى مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجدي عبدالعاطي، المدير الفني السابق لأسوان، أنه يجب على مصطفى محمد التأني قبل قرار الرحيل عن الزمالك.

وقال مجدي، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «الزمالك منزل مصطفى محمد، والفريق له الفضل على اللاعب ويجب أن يتأنى بالقرار قبل أن يحترف وينتظر حتى يناير المقبل».

وأكمل: «يجب أن يعطى فرصة للزمالك ليكون درس التعاقد مع بديل له».