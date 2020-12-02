شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد العاطي يوجه رسالة هامة إلى مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجدي عبدالعاطي، المدير الفني السابق لأسوان، أنه يجب على مصطفى محمد التأني قبل قرار الرحيل عن الزمالك.
وقال مجدي، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «الزمالك منزل مصطفى محمد، والفريق له الفضل على اللاعب ويجب أن يتأنى بالقرار قبل أن يحترف وينتظر حتى يناير المقبل».
وأكمل: «يجب أن يعطى فرصة للزمالك ليكون درس التعاقد مع بديل له».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
115,541
-
تعافي
102,596
-
وفيات
6,636
كانت هذه تفاصيل خبر مجدي عبد العاطي يوجه رسالة هامة إلى مصطفى محمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.