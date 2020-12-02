شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لحسم موعد عودة نجم الإوليمبي لتدريبات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري عبدالرحمن مجدي، نجم المنتخب الاوليمبي، ولاعب الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، لاختبار طبي، «الأربعاء»، لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.
ويستعد الإسماعيلي، لمباريات الدوري، والبطولة العربية، حال استكمالها.
وتعرض مجدي، للإصابة بإلتواء في الكاحل، اثناء مشاركته مع المنتخب الاوليمبي، في الدورة الودية الأخيرة.
واكتفي مجدي، بالجري الخفيف حول الملعب، بالإضافة إلى أداء بعض التدريبات التأهيلية، خلال مران «الثلاثاء».
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