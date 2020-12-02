شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو معنفاً محمد معروف: حكم يخاف من الأندية الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، الحكم محمد معروف، عقب أدائه خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بنصف نهائي كأس مصر. وقال ميدو عبر شاشة قناة النهار:«معروف حكم يخشى الأندية الكبرى دائماً». وواصل:«سبق وأن ظلمني حينما كنت مدرباً لمصر المقاصة في مباراة أمام الزمالك». وكان الحكم الدولي السابق قد أكد حلال تصريحات مع ميدو أن معروف قد أخطأ بعدم احتساب ضربة حرة ضد معلول الظهير الأيسر للأهلي قبل تنفيذ الركنية التي جاء منها الهدف الثاني للفريق الأحمر. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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