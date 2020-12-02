الإسماعيلي يقيد لاعبيه القدامى ومحاولات لانهاء أزمة تسجيل الصفقات الجديدة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أنهي الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى اجراءات قيد لاعبى القائمة الأولى لدى سجلات اتحاد الكرة.. منافسات الموسم المقبل.وكان اتحاد الكرة قد قرر مد فترة القيد الأولى حتى 30 نوفمبر المنقضى فيما تنتهى فقرة القيد الثانية والأخيرة يوم 6 ديسمبر الجارى. ويسعي مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، في انهاء ازمة قيد الصفقات الجديدة، في ظل الحكم الصادر لنادي نجوم المستقبل، بشأن إبراهيم حسن لاعبه الأسبق، والذي يمنع الإسماعيلي من قيد الصفقات الجديدة، الا بعد سداد 20 مليون جنيه لنجوم المستقبل، وفقاً لقرار المحكمة الرياضية. . الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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