شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد العاطي: شخصية الأهلي قادته للتأهل لنهائي الكأس.. وهذا سر انخفاض مستوى مروان محسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجدي عبدالعاطي، المدير الفني السابق لأسوان، أن الاتحاد السكندري قدم مباراة قوية أمام الأهلي في الكأس.

وقال مجدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «شخصية النادي الأهلي قادته للفوز على الاتحاد السكندري».

وأكمل: «مروان محسن مستواه الفني غير ثابت وتركيزه مع الانتقادات جعله لا يركز».

وأتم: «تعرضت للهجوم من جماهير الأهلي بسبب انتقادي لبادجي».