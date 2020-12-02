شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد العاطي يتحدث عن سر تألق لاعب الزمالك السابق أحمد سمير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجدي عبدالعاطي، المدير الفني السابق لأسوان، أن أحمد سمير لاعب مميز، وقال مجدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «أحمد سمير لاعب مميز ويقدم أداء جيد جدا مع طلائع الجيش». وأكمل: «أحمد سمير يركز بقوة أمام الزمالك لذلك يقدم أداء جيد ويحرز أهداف». الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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