شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: بن شرقي طلب الرحيل رسمياً من الزمالك قبل مباراة الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، أن المغربي أشرف بن شرقي، جناح فريق الكرة بنادي الزمالك طلب الرحيل رسمياً عن القلعة البيضاء.

وأضاف ميدو في تصريحات عبر شاشة قناة النهار:«بن شرقي طلب الرحيل عن الزمالك وأحضر وكيله لمقر النادي يوم الأحد الماضي من أجل فسخ التعاقد».

وأدان ميدو تصريف بن شرقي، خاصةً وأنه وقع قبل 48 ساعة فقط من مباراة الفريق أمام طلائع الجيش بنصف نهائي كأس مصر، مما أدى إلى استبعاده من المواجهة، مشيراً إلى أن طلب الرحيل بالعلن في هذا التوقيت مرفوض شكلاً وموضوعاً.