شكرا لقرائتكم خبر عن المدرب السابق لأسوان : الأهلي بإمكانه الوصول لنهائي مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجدي عبدالعاطي، المدير الفني السابق لأسوان، أن مشاركة الأهلي في مونديال الأندية إضافة كبيرة. وقال مجدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية إضافة كبيرة للدوري المصري من الناحية التسويقية». وأكمل: «وصول الأهلي إلى نهائي كأس العالم للأندية ليس صعب، لكن الأزمة ستكمن أنه سيواجه بايرن ميونخ القوي للغاية». الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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