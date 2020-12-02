شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد العاطي: طلائع الجيش تأهل على حساب زمالك بجدارة واستحقاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجدي عبدالعاطي، المدير الفني السابق لأسوان، أن طلائع الجيش استحق الفوز والتأهل أمام الزمالك بكأس مصر.

وقال مجدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «أتمنى خروج الزمالك من الأزمات الأخيرة التي يمر بها سريعا، وعلى الجماهير مساندة الفريق خلال الفترة المقبلة».

وأكمل: «جمهور الزمالك اعتقد الفوز بكأس مصر عندما واجهه إنبي في موسم 2011،