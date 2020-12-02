شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد العاطي: طلائع الجيش تأهل على حساب زمالك بجدارة واستحقاق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مجدي عبدالعاطي، المدير الفني السابق لأسوان، أن طلائع الجيش استحق الفوز والتأهل أمام الزمالك بكأس مصر.
وقال مجدي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «أتمنى خروج الزمالك من الأزمات الأخيرة التي يمر بها سريعا، وعلى الجماهير مساندة الفريق خلال الفترة المقبلة».
وأكمل: «جمهور الزمالك اعتقد الفوز بكأس مصر عندما واجهه إنبي في موسم 2011،
-
الوضع في مصر
-
اصابات
115,541
-
تعافي
102,596
-
وفيات
6,636
كانت هذه تفاصيل خبر مجدي عبد العاطي: طلائع الجيش تأهل على حساب زمالك بجدارة واستحقاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.