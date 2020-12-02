شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يعلن إصابة أحمد فتحي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، إصابة أحمد فتحي، الظهير الأيمن لفريق نادي بيراميدز بفيروس كورونا. وقال ميدو عبر شاشة قناة النهار:«خبر خاص لبرنامج أوضة اللبس، إصابة أحمد فتحي نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي بفيروس كورونا». وشدد ميدو على أن العينة الخاصة بتحليل كورونا لأحمد فتحي جاءت إيجابية واللاعب أصيب بـ«كوفيد 19». وكان فتحي قد رحل عن الأهلي نهاية الموسم المنصرم وانتقل لصفوف بيراميدز لمدة 3 مواسم. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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