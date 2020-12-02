شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: الزمالك سيعلن إيقاف محمد عواد وعرضه للبيع بعد واقعة مباراة الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، أنه الزمالك سيعلن خلال الساعات المقبلة إيقاف محمد عواد، حارس مرمى فريق الكرة بالنادي وعرضه للبيع.

وأضاف ميدو في تصريحات عبر قناة النهار:«ما فعله عواد أمر لا يليق بعد رفضه الجلوس احتياطياً لمحمود جنش في مباراة طلائع الجيش بنصف نهائي كأس مصر».

وأنهى تصريحاته:«الزمالك سيوقف اللاعب وسيعرضه للبيع عقب هذه الواقعة».

وخسر الزمالك أمام الطلائع بثلاثية وودع منافسات كأس مصر من الدور نصف النهائي.