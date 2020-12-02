شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"كلاكيت تاني مرة".. العشري منافساً للأهلي على الكأس والسوبر في ‏موسم واحد ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجدد اللقاء بين طارق العشري وفريق النادي الأهلي على لقبين في موسم واحد، كما حدث قبل 10 مواسم ماضية.

الأهلي تغلب على الاتحاد السكندري وبلغ نهائي كأس مصر للموسم الجاري 2019-2020، ليضرب موعداً على اللقب السبت المقبل أمام طلائع الجيش الذي يقوده فنياً طارق العشري، كما سيلتقي الطرفان من جديد على لقب السوبر المصري بغض النظر عن ما ستسفر عنه نتيجة مباراة الكأس.

وسبق وأن تقابل العشري أمام الأهلي على لقبي كأس مصر والسوبر خلال موسم واحد من قبل، حيث قُص شريط موسم 2009-2010 بلقاء السوبر بين الأهلي وحرس الحدود الذي كان يقوده العشري، وفاز الأخير بهدفين نظيفين، قبل أن يُختتم الموسم ذاته بمواجهة بين الأهلي وحرس«العشري»، وتفوق الأخير أيضاً بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالاضافي.

السيناريو يتكرر بعد 10 أعوام، فتُرى هل سيستعيد طارق العشري صولاته وأمجاده في مواجهة الأهلي أم سيكون للطوفان الأحمر رأياً اّخراً؟