ليفربول يتأهل رسمياً لثمن النهائي بعد فوز صعب على آياكس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة النجم المصرى محمد صلاح، للدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق الفوز ضيفه أياكس أمستردام الهولندي، بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بدور المجموعات للنسخة الحالية من المسابقة الأوروبية.
وأحرز كورتيس جونز، هدف الفوز لصالح الريدز بعد خطأ فادح من الحارس أونانا، بالدقيقة 58 من زمن المباراة.
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