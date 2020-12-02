شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ الأهلي في كأس مصر..بلغ النهائي للمرة 52 ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بلغ فريق الكرة بالنادي الأهلي المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر للموسم الجاري 2019-2020، بعدما حوّل تأخره في نتيجة مباراة نصف النهائي أمام الاتحاد السكندري إلى فوز على حساب الاتحاد السكندري.

وتأهل الأهلي للنهائي للمرة 52 عبر تاريخ مشاركاته في بطولة كأس مصر.

ومن بين 51 نهائي خاضهم الأهلي على لقب كأس مصر، نجح في تحقيق الرقم القياسي في التتويج باللقب بـ 36 مرة "منهم مرتين مشاركة مع الزمالك"، بينما حقق الوصافة خلال 15 مناسبة خاض خلالها النهائي.

وحقق الأهلي لقبه الأول في كأس مصر بموسم 1923-1924، بعد الفوز على السكة الحديد بنتيجة 4/1 ي لقاء الاعادة عقب نهاية المباراة الأولى بالتعادل السلبي بدون أهداف، في حين حقق اللقب الأخير بعد فوز دراماتيكي على المصري البورسعيدي بنتيجة 2/1 في موسم 2016-2017.

وشهد موسم 1925-1926 على أول لقب يخسره الأهلي في المباراة النهائية لكأس مصر، وذلك على يد الاتحاد السكندري.

ويعتبر فوز الأهلي على الترسانة بنتيجة 6/0 هو أكبر فوز للفريق الأحمنر بالمباراة النهائية للكأس، وحدث ذلك في موسم 1949-1950.