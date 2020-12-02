أبرزها ليفربول ضد أياكس .. نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا (8 مباريات)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب انتهت منذ قليل عدة مباريات فى دوري ابطال اوروبا وكان ابرزها مباراة ليفربول ضد اياكس امستردام بالاضافة إلى مباراة اتليتكو مدريد ضد بايرن ميونيخ وبورتو ومان سيتي , وفيما يلى نتائج جميع المباريات التي اقيمت اليوم فى دورى ابطال اوروبا والتى بلغ عددها 8 مباريات 1 - نتيجة مباراة ليفربول ضد اياكس ( 1- 0) لصالح ليفربول 2 - نتيجة مباراة شاختار ضد ريال مدريد (2 -0 ) لصالح شاختار 3 - نتيجة مباراة لوكوموتيف موسكو ضد ريد بول سالزبورغ (1 - 3) لصالح ريد بول سالزبورغ 4 - نتيجة مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ ضد انتر ميلان ( 2- 3) لصالح انتر ميلان 5 - نتيجة مباراة اوليمبك مارسيليا ضد اوليمبياكوس ( 2-1 ) لصالح اوليمبك مارسيليا 6 - نتيجة مباراة اتليتكو مدريد ضد بايرن ميونخ (1 - 1) 7 - نتيجة مباراة اتالانتا ضد ميدتييلاند (1 - 1) 8 - نتيجة مباراة بورتو ضد مانشستر سيتي ( 0- 0) الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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