شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والاتحاد صراع الحلم العربي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تستأنف منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، مساء اليوم (الأربعاء)، بالمباراة التي تجمع بين الشباب والاتحاد السعوديين في مدينة الرياض، في ذهاب الدور نصف النهائي.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم حدد الثاني من ديسمبر الحالي موعداً لمباراة الذهاب بين الشباب والاتحاد، على أن يقام لقاء العودة في ضيافة الأخير في مدينة جدة في الرابع من يناير القادم، في المنعطف ما قبل الأخير من منافسات البطولة العربية التي ستختتم قريباً في العاصمة المغربية الرباط. وسيسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية، تمنحه أفضلية قبل مباراة الإياب، حيث سيلتقي المتأهل منهما مع المتأهل من مباراة الإياب المقبلة لفريقي الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري في المباراة الختامية للبطولة، حيث يتسلح فريق الشباب بمجموعة من الأسماء المحترفة الجديدة، أبرزهم الأرجنتيني إيفر بانيغا واللاعب الدولي السعودي نواف العابد، بجانب كريستيان جوانكا والفريد ندياي وماكيتي ديوب وحسين القحطاني وعبدالله الشامخ وإيغور والمهاجم الشاب عبدالله الحمدان، تحت قيادة فنية للمدرب البرتغالي بيدرو كايشينا.

في المقابل، يمتلك الاتحاد أيضاً مجموعة مميزة من اللاعبين مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، أبرزهم المصري أحمد حجازي وعمر هوساوي والحارس مارسيلو غروهي وغاري رودريغيز والهداف البرازيلي المتألق روماريو دي سيلفا.

علاقة مميزة

الشباب والاتحاد، لهما ارتباط كبير ببطولات الاتحاد العربي لكرة القدم بمختلف مسمياتها، فالشباب حقق بطولة دوري أبطال العرب مرتين عام 1992 وعام 1999، وحقق أيضاً بطولتي النخبة العربية عام 1995 وعام 2000، بينما حقق الاتحاد بطولة دوري أبطال العرب عام 2005.