شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد عبدالله: نور لاعب متفرد ولن يتكرر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زار الكابتن محمد نور، جمعية أصدقاء اللاعبين القدامى، والتقى بالأسطورة ماجد عبدالله، الذي قال: «تشرفنا بلقاء اللاعب الكبير محمد نور، وتحدثنا عن الوسط الرياضي وأنشطة الجمعية. محمد نور لاعب متفرد ومميز، ولن يتكرر في رياضتنا نور آخر».



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