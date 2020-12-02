رومارينهو هداف البطولة

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جدة - خالد شويل - يتصدر البرازيلي رومارينهو دا سيلفا لاعب فريق الاتحاد السعودي، قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال برصيد 5 أهداف، ليسهم بالدور الأكبر في تأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي. ويحل المخضرم محسن متولي لاعب فريق الرجاء المغربي في القائمة وصيفاً برصيد 4 أهداف، متفوقاً على سيباستيان جونيور مهاجم فريق الشباب السعودي بفارق هدف وحيد. يذكر أن مهاجم فريق المريخ السوداني محمد عبدالرحمن توج بلقب هداف النسخة الماضية من البطولة العربية التي حملت مسمى بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد أن سجل 7 أهداف.



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