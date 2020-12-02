شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلي يرسم خطة «النصر» من ملعب الشباب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقر مدرب الاتحاد كاريلي على الخماسي غروهي، وأحمد حجازي، وهنريكي، ورودريغيز، ورومارينهو ضمن القائمة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الشباب اليوم (الأربعاء) في الرياض على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، ضمن ذهاب دور نصف النهائي في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، كما أشارت "الخليج 365" يوم (الخميس) الماضي، استبعد الثلاثي كريم الأحمدي الذي يخضع للحجر الصحي عقب تعرضه لكورونا، وبريجوفيتش لعدم حاجته الفنية، وفهد المولد وعبدالرحمن العبود لعدم اكتمال جاهزيتهما الفنية، وعبدالعزيز البيشي لحصوله على إنذارين. وأنهى المدرب كاريلي تحضيراته الفنية بإجراء الحصة التدريبية الأخيرة على ملعب المباراة بنادي الشباب، إذ أجرى مناورة كروية حرص من خلالها على تنفيذ اللاعبين المهمات الفنية المطلوبة والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيلعب بها لقاء الشباب، التي من المتوقع أن تشهد تغييرات فنية بسيطة وفق الأسلوب الذي سينتهجه في المباراة، التي يطمح من خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية تسهم في تسهيل مهمة الفريق الاتحادي في لقاء الإياب بجدة يوم (الإثنين) الرابع من يناير القادم.



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