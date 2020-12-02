شكرا لقرائتكم خبر عن الانضباط تغرم الهلال والنصر 74 ألفاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - باشر المدير التنفيذي لنادي النصر حسين عبدالغني مهامه الجديدة مع الفريق الأول لكرة القدم، بعد قرار تعيينه لهذا المنصب.

من جهة أخرى، غرمت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي، ناديي الهلال والنصر 74 ألفا، على خلفية أحداث مباراة الديربي التي جمعتهما على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت هلالية بنتيجة 2-0، إذ ألزمت اللجنة لاعب النصر بيتروس بدفع مبلغ 21 ألفا، لغيابه عن المقابلة الإعلامية ولعدم ارتداء الكمامة، كما غرمت اللجنة أيمن يحيى 30 ألفا لتكرار غيابه عن المقابلة الإعلامية، وتم تغريم كل من محمد جحفلي ومحمد البريك من الهلال، ونور الدين إمرابط، مبلغ ثلاثة آلاف ريال لكل منهم، لعدم ارتدائهم الكمامة في المباراة. وفي السياق ذاته، غرمت اللجنة ناديي الهلال والنصر بمبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، لتأخر الفريقين في النزول إلى أرض الملعب خلال أحداث الشوط الثاني من الديربي وفقًا لتقرير المراقب.

يذكر أن اللجنة أوقفت أيضا الثنائي يوسف الجبلي لاعب الباطن، ومنصور النجار لاعب القادسية، مباراتين لكل منهما، وتغريمهما 20 ألفا، لارتكابهما سلوكاً مشيناً تجاه لاعب الفريق المنافس خلال مواجهتهما، مع فرض غرامات على أندية الوحدة، النصر، الهلال والشباب، بسبب تأخر نزولهم إلى أرض الملعب.