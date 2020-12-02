شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدي يجهز الأخضر لكأس آسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - افتتح المنتخب الوطني تحت 19 عاما تدريباته، ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام، الذي يأتي في إطار البرنامج الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاما 2020. وأجرى «الأخضر» حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بتطبيق اللاعبين تمرين التمرير بهدف الاستلام الموجّه، لتعقبه مناورة على نصف مساحة الملعب بهدف الاستحواذ.

يُذكر أن المنتخب الوطني يأتي في (المجموعة الثالثة) ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عاما 2020 في أوزبكستان المؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاما 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.