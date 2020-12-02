شكرا لقرائتكم أحمد رمزى يكشف سبب اعتذاره عن اللجنة المؤقتة بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد رمزى، أحد رموز نادى الزمالك، أن سبب اعتذاره عن التواجد فى لجنة الكرة بالنادى الأبيض، جاء لظروف خاصة وفقًا لما أكده لـ "الخليج 365" وتضم لجنة الكرة كلاً من أيمن يونس، رئيسًا لها، وأشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بالنادى، بالإضافة إلى عبد الحليم على، مدير الكرة بالنادى الأبيض، وذلك بعدما تم طرح أسمه فى الأيام الماضية عقب تعيين لجنة كرة لإدارة شئون الكرة بالنادى الأبيض.

فيما تعقد اللجنة المسؤولة عن إدارة الزمالك، اجتماعات مع لجنة الكرة ولجنة الحكماء بعد الاجتماعات الداخلية والمشاورات المختلفة التى ستتم داخل تلك اللجان من أجل حسم مصير البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للأبيض، وجهازه المعاون، وذلك عقب الهزيمة أمام طلائع الجيش، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد برج العرب، فى إطار منافسات دور نصف نهائى كأس مصر، والتى انتهت بهزيمة الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقرر الجهاز الفنى للزمالك، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ٣ أيام، وذلك عقب مباراة طلائع الجيش ووداع كأس مصر وذلك بعد أيام من الهزيمة أمام الأهلى، فى المباراة التى جمعت بينهما فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، الجمعة الماضى، وخسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وتأهل طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه إلى نهائى كأس مصر، بعد فوزه على الزمالك اليوم، وذلك بعدما تأهل إلى دور نصف نهائى كأس مصر عقب فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية فى ربع النهائى، بنتيجة 3/1 بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وذلك بعدما استهل الطلائع مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على دكرنس بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم عبور مصر للمقاصة، بهدف دون رد، فى دور الـ16 من منافسات كأس مصر.