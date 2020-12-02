عمرو مرعي: كنا واثقين من الفوز على الزمالك في الوقت الأصلي

جدة - عمرو شويل أكد عمرو مرعي، مهاجم طلائع الجيش، أنه كان يملك الثقة في الفوز على الزمالك قبل اللجوء للأشواط الإضافية قائلا: " كان لدي ثقة في لاعبي طلائع الجيش بالفوز على الزمالك في الوقت الأصلي".

وكشف مرعي صاحب الهدف الثالث للطلائع في مرمى الفريق الأبيض، أنه كانت لديه ثقة كاملة في قدرة زملائه على التأهل لنهائي كأس مصر.

وتابع مرعي، في تصريح لبرنامج "جمهور الثالثة" على فضائية أون تايم سبورتس: "لعبنا على العامل النفسي للاعبي الزمالك، عقب خسارتهم بطولة دوري أبطال أفريقيا، لاعبو الزمالك كانوا في حالة استسلام بالمباراة، وكان هدفنا إنهاء المباراة في الوقت الإضافي وعدم اللجوء لركلات الترجيح".

وعن مواجهة النهائي، أتم: "الأهلي لا ينقصه شيئا، ونجح في حصد البطولات، ولكن سوف نبذل قصارى جهدنا لتحقيق الكأس".