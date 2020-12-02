شكرا لقرائتكم عمرو محب مترجم موسيماني يهنئ وليد سليمان بعيد ميلاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ الدكتور عمرو محب مترجم الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، حاوي الكرة المصري وليد سليمان بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده.

وكتب عمرو محب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كل سنة وانت طيب يا حاوي وعقبال 1000 سنة بصحة وسعادة وربنا يتم شفاك على خير انت وسليم وترجع تنور النادي من جديد".

ورد وليد سليمان على تهنئة مترجم الأهلي قائلًا: "حبيبي يا دكتور عمرو ربنا يخليك ليا يارب وحضرتك طيب وبخير وسعادة يا محترم".



عمرو محب ووليد سليمان لاعب الأهلي

وصعد فريق الاهلي لنهائي كأس مصر بالفوز القاتل الذي حققه على الاتحاد بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، خلال المباراة التي جمعتهما بإستاد السويس في نصف نهائي كأس مصر..

سجل رزاق سيسيه للاتحاد ثم تعادل قفشه للأهلي قبل أن يضيف حمدي فتحي الهدف الثاني القاتل للأهلي في الدقيقة 89.

وبذلك يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في نهائي كأس مصر بعدما أطاح الطلائع بالزمالك من نصف النهائي بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف خلال مباراتهما معاً اليوم، وخاض الاهلي مباراة الاتحاد مُتسلّحاً بروح الفانلة الحمراء والتتويج ببطولة أفريقيا التي توّج بها الجمعة الماضية على حساب الزمالك بالفوز عليه بهدفين لهدف. ونجح الأهلي في تحويل تأخره بهدف لفوز مُثير بهدفين لهدف على زعيم الصغر الذي قدم مباراة جيدة.