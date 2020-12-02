علق الإعلامي عمرو أديب،علي فوز النادي الاهلي علي فريق الاتحاد السكندري 2-1 فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم فى ستاد السويس. وكتب "أديب" تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: اظن لو كانوا خلوا وقت المباراه ٨٠ دقيقه من اول ما اخترعوها كان الاهلى ممكن يفقد نص البطولات اللى اخدها فى تاريخه. حكمتك يا رب.

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو أديب: لو كانوا خلوا وقت المباراة 80 دقيقة كان الأهلي ممكن يخسر نص البطولات اللي خدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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